Политик рассказал, для чего создали военно-гражданскую администрацию в тылу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в городе Славянске на Донбассе военно-гражданской администрации. Об этом еще в апреле его просил мэр Вадим Лях, который уверял, что для людей ничего не изменится.

Однако, в комментарии OBOZREVATEL народный депутат восьмого созыва Олег Недава, избранный по округу из Донецкой области, заявил, что оснований для создания военно-гражданской администрации (ВГА) в Славянске нет и это может привести к травматизации населения.

"Во-первых, город находится в большом тылу, на расстоянии около 100 км от линии разграничения. Юридических оснований для введения в Славянске военно-гражданской администрации (ВГА) нет, так как депутатский корпус работает и работал. Но глава ВГА принял такое решение, он взял на себя ответственность за все те проблемы, которые есть в Славянске. Это его право и он обращался к президенту с просьбой ввести военно-гражданскую администрацию. Ну ВГА, так ВГА", – заявил Недава.

По его словам, самое главное, о чем не следует забывать, что Славянск был первым городом в оккупации и это для населения имеет социально-психологические последствия.

"Люди травмированы, психика их травмирована оккупацией. А введение ВГА может вызвать повторную травматизацию населения и может иметь худшие последствия для психологического здоровья и восстановления украинской идентичности, чувство целостности и защищенности всего города... В Донецкой области нет областного совета и сегодня все решение принимает один человек. Но представительство всех слоев населения должно быть во власти, это демократия. Хорошо, если демократия будет работать не только в Славянске, но и вообще в Донецкой области в Украине. В указе президента ничего нет о сроке действия ВГА. Поэтому, когда она закончится, я не знаю. И на мой взгляд это манипулирование мнением людей", – подытожил Недава.

В свою очередь Вадим Лях уже отреагировал на указ президента и снова успокоил население, отметив, что "для славянцев практически ничего не изменится. Комендантский час, военные патрули на улицах – это страшилки из партийных листовок. Город будет жить и развиваться".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 14 апреля мэр Славянска Вадим Лях письменно обратился к председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко с предложением ввести в городе ВГА и назначить внеочередные местные выборы.