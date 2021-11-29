Политические репрессии против всех, кто защищал Украину, недопустимы – заявление 'Европейской Солидарности'

"Европейская Солидарность" отреагировала на возбуждение уголовного дела против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова. Политсила возмущена попытками власти построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца.

Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица – это типичное поведение российской власти, недопустимое в Украине. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

Главная цель политических репрессий властей – дискредитировать тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины.

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Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. Украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский цивилизационный выбор, который Украина сделала во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции, свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит свысокую модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова.

Уже неоднократно проводились атаки на свободу слова в Украине. Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "Слуг" по отношению к СМИ – начиная от давления на Общественного вещателя с требованием предоставлять монобольшинству увеличенное представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией Мецгера в отношении журналистов "Радио Свобода".

Еще возмутительнее, что дело против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова возбуждено из-за видео по учениям. Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ДБР из-за волнения – а не слишком ли наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором?

В этом контексте у общества есть вопросы к власти: сколько еще из государственного бюджета будут так щедро финансироваться репрессивные органы, не имеющие ничего общего с правоохранительными?

"Европейская Солидарность" в очередной раз напоминает, что Государственное бюро расследований так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены из-за ливня спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Также ДБР молчит об анонсированном "перевороте". Зато производит новые дела против украинских журналистов.

"Европейская Солидарность" отмечает: украинское патриотическое сообщество никогда не предпримет попыток разрушить свободу слова в Украине. Требуем от властей срочно провести расследование и выяснить, кто отдал приказ о возбуждении абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова.

Власти должны наконец-то усвоить, что Украина – не Россия, и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не разрешат.