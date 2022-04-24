Подоляк о 'достижениях' оккупантов: доказали миру, что русские – это синоним насилия и убийства детей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил "достижения" российской армии в войне против Украины. По его словам, оккупанты стали синонимом массового насилия и убийства детей.

Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Telegram-канале. Он напомнил, что за 60 дней агрессии Россия потеряла почти 22 тысячи своих солдат и как минимум семерых генералов.

"Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу. Доказали миру, что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан", – сказано в сообщении.

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По словам Подоляка, Россия настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки и ношеные вещи. Также оккупанты доказали, что "вторые по силе армии" воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами.

"Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов "освободителями", а террор в другой стране – "освобождением", –написал чиновник.

Среди других "достижений" советник назвал то, что солдаты страны-агрессора:

выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов;

объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счет финнов и шведов;

добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт;

собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя;

стремительно обнуляют русскую культуру;

сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Украина предложила России три шага по Мариуполю, которые позволили б агрессору сохранить хотя бы крохи репутации. Кремль должен объявить реальное пасхальное перемирие.