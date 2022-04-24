Украина предложила России три шага по Мариуполю: Подоляк раскрыл детали

Украина предложила России три шага по Мариуполю, которые позволили агрессору сохранить хотя бы крохи репутации. Кремль должен объявить реальное пасхальное перемирие.

Следующий шаг - создание гумкоридора для гражданских и проведение переговоров по обмену украинских военных. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

От окончательного превращения в глазах мира в государство-террориста, которое нарушает все существующие правила ведения войны и воюет с гражданским населением соседней страны Россию может удержать лишь немедленный вопрос с уничтоженным российскими оккупантами украинским Мариуполем.

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Решить его можно, совершив три шага, уверен Подоляк.

"Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага". 1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. 2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. 3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - перечислил советник главы ОПУ.

Напомним, Россия даже на Пасху непрерывно атакует "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся мирные жители и военные. На головы людей оккупанты сбрасывают сверхмощные авиабомбы, комбинат обстреливают из артиллерии. Также рашисты стягивают силы и технику для штурма "Азовстали" - несмотря на то, что несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил об отмене планов по штурму комбината.

При этом на захваченной территории города российские оккупанты уничтожают следы своих преступлений, они собирают и вывозят из Мариуполя тела убитых жителей. Их хоронят в огромных братских могилах.

Выживших же мариупольцев Россия насильно вывозит на свою территорию - в депрессивные регионы РФ. Так, известно о вывезении людей из разрушенного оккупантами города в Чувашию и Приморский край. Там у них отбирают украинские документы.