Подоляк: Европе пришло время осознать, что война против Украины – это только начало захватнического пути РФ

Кирилл Лютый
Политика
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Подоляк напомнил Европе о планах России
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Европа должна адекватно оценивать риски и последствия военной агрессии России. Диктатор Владимир Путин после полномасштабного вторжения в Украину может напасть и на другие страны.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. Он опубликовал подборку заявлений российских пропагандистов и политиков, в которых они рассказывали о военных планах РФ и угрожали странам НАТО (в том числе ядерным оружием).

"Европе самое время осознать, что война против Украины – это только начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же российская пропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", – написал Подоляк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет также захватить страны Балтии. Но и на этом он не намерен останавливаться – диктатор мечтает контролировать все страны из лагеря влияния СССР. Также Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России, которые ее представители выдвигают на переговорах.

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