Песков заявил о "вторжении" НАТО в Украину и озвучил страх Путина

Кирилл Лютый
Политика
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Путин боится НАТО в Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о постепенном вторжении НАТО в Украину. Кремль считает это приближением к "красным линиям".

Сближение Киева с Альянсом очень пугает главу России Владимира Путина. Об этом Песков сказал в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого опубликовала газета The Hill.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины. Путин сказал, что это реальная угроза для нас. Мы не можем больше терпеть", – сказал Песков.

Россия боится сближения НАТО с Украиной, сказал Песков.
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Спикер Путина уточнил, что Россия видит угрозу из-за того, что НАТО тесно сотрудничает с Украиной, размещает на ее территории свою инфраструктуру и проводит совместные учения с украинскими военными.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в НАТО заявилил, что приняли решение о приеме в Альянс Украины и Грузии. Правда, конкретные сроки еще не установлены. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему соседи РФ, в частности, Украина, стремятся к вступлению в НАТО.

Также накануне OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, что говорят на Западе о переговорах США-НАТО-Россия и почему Кремль не добился выполнения своих требований относительно нерасширения Альянса.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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