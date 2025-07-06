В Киеве на Троещине произошел мощный взрыв возле ТЭЦ, на нескольких улицах пропал свет: все подробности

В Киеве вечером в воскресенье, 6 июля, произошел взрыв на территории одного из предприятий на Троещине неподалеку от ТЭЦ. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.

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Информацию о взрыве подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко. В ГСЧС рассказали в комментарии OBOZ.UA, что, по предварительным данным, в Деснянском районе Киева произошло возгорание бытовок (небольших жилых зданий для временного проживания).

Вызов о ЧП поступил в 16:13.

На месте происшествия работают спасатели, в частности пять единиц основной и специальной техники и 25 человек личного состава.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 17 часов информировал, что на левом берегу столицы на нескольких улицах пропал свет в жилых домах.

"Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света. Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован", – говорится в сообщении.

В Киевтеплоэнерго со своей стороны заявили, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме и угрозы энергоснабжению Киева нет.

"Инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6. Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы", – сообщили в КП.

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