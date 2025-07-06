"Планы внутри планов, и в них опять планы, и в них — новые планы, — подумала Джессика. — Не стали ли мы теперь сами частью чьих-то планов?"

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Вот это — нашумевшее заявление министра иностранных дел Китая Ван И, где он говорит главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас, что Китай не может принять проигрыш России в войне против Украины по своему интересно.

Например, не нужно далеко ходить, чтобы понять: скажем, в декабре 1944 года не могли два дипломата на полном серьёзе говорить, что они не могут позволить, чтобы США, СССР или Великобритания проиграли Германии.

Потому что дисбаланс сил был настолько колоссален, что победа над немцами и японцами была вопросом времени и того ресурса, который за это время будет израсходован, — но никак не вопросом открытым или непонятным.

Мне кажется, это важно.

Во-первых, на фоне того, что форсит сама Москва: мол, у нее все хорошо, "движуха"(с), все по плану, и "выполнение целей СВО" — это всего-то вопрос времени, мол, можем воевать столько, сколько захотим.

А во-вторых, это важно в контексте той части вестернов, которые все еще могут думать, что у Украины и стоящей за ней Европы априори нет шансов.

Тот факт, что Китай — который заинтересован в затягивании войны и ее непрекращении (Ван И отметил, что это переключит США полностью на Китай) — довольно трезво понимает реальную ситуацию: что если где-то нажать чуть-чуть больше, у кого-то может и пупок развязаться.

Ну, например, ну, как минимум.

Все кинулись цитировать заявление министра в духе: "уууу, ушлый китаец хочет, чтобы и дальше там войнушка была", — а мне кажется, важно другое: Китай ищет баланс, управляя хаосом.

Так, чтобы и не пережать, и не недожать, но прекрасно понимая, что России может стать плохо.

Не просто плохо — очень плохо.

Иначе это бы не проговаривалось на таком уровне.

Ровно это понимают и в США, пытаясь оказать РФ услугу и вывести ее из этой самоубийственной войны — причем еще с 2022 года.

Тут как раз и Дуда очень в тему всплыл, вспомнив, что Украина просила у них в самом начале полномасштабки истребители МиГ-29, но США оказались против передачи.

Напомню: тогда российская армия, получив п*зды и обоср*вшись под Киевом, позорно бежала, побросав технику и своих убитых.

Украина начала серию контрнаступлений, которые в итоге к лету и осени привели к освобождению Херсона и Харьковскому блицу, где ВС РФ отпинали уже максимально по-взрослому.

США, традиционно, как они это делают уже 150 лет, снова пришли Москве на помощь в трудную минуту — и заблочили поставки польских самолетов Украине.

Теперь же у нас две основные мировые силы — соперничающие, заметим, силы — с кардинально противоположными интересами в российско-украинской войне: одни хотят заморозить этот театр, другие — продолжения конфликта, но без явного перевеса весов.

Ничего нового под луной, так всегда было в истории лысых злых обезьян — особенно когда эти обезьяны занимаются войнушкой и реальной политикой.

Но все равно важно этот узел зафиксировать.

Играть по правилам тех, кто этот узел вяжет, — значит обречь себя на погибель: быструю ли, медленную ли — но погибель, и, как мне кажется, этот узел надо рубить, полностью нарушая его внутреннюю логику.

Делая больно планировщикам.

Потому что на*бнуть планы планетарных планировщиков — ну, как минимум... как минимум, подчеркну — красиво.