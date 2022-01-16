Кулеба посоветовал Путину посмотреть в зеркало и сказал, что должен понять президент РФ

Россия давно прославилась как страна, которая любит провоцировать конфликты вдоль своих границ. Именно поэтому соседи РФ стремятся к вступлению в НАТО, ведь хотят усилить свою безопасность.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild. Он уверен, что присоединение к Альянсу будет гарантировать безопасность нашему государству.

Говоря о том, почему РФ всячески выступает против любого сближения своих соседей с НАТО, Кулеба посоветовал Кремлю искать причины в своих агрессивных действиях.

"Россия десятилетиями создавала конфликты вдоль своих границ, в различных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, то ему достаточно посмотреть в зеркало", – сказал дипломат.

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Кулеба также отметил, что во время переговоров с россиянами в НАТО показали, что решительно поддерживают Украину, поэтому Москва не смогла добиться выполнения своих ультиматумов относительно интеграции Украины в Альянс.

Напомним, несмотря на угрозы и ультиматумы, России так и не удалось добиться выполнения главных требований — нерасширения НАТО на восток и отказа от приема Украины. Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, что говорят на Западе о переговорах США-НАТО-Россия.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии. При этом конкретные сроки еще не установлены.