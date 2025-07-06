Москва — Баку: не брат ты мне..

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Отношения между Россией и Азербайджаном долгое время казались образцом прагматичного партнёрства — энергетика, торговля, взаимные уступки на фоне общего недоверия к Западу. Однако сегодня тлеющий конфликт между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым перерастает в открытую конфронтацию. В основе — пересечение интересов в регионе, роль Турции, борьба за санкционные лазейки, большие деньги, личные амбиции и обиды. Кремль, судя по всему, вскоре вновь затянет свою привычную, слезливую песню: "нас обманули, подвели, использовали, водили за нос". Эта история — не первая. Путин регулярно оказывается в роли "обманутого" доверчивого игрока, которому фатально не везёт с партнёрами.

Армения и Карабах

Официально Россия долгие годы заявляла о нейтралитете в армяно-азербайджанском конфликте. На деле — поддерживала Армению: поставляла оружие, передавала разведданные, обеспечивала дипломатическое прикрытие. В 1990-х и 2000-х годах российские военные не раз участвовали в боях на стороне армян. В Баку это помнят. Более того — и в Армении, и в Азербайджане давно поняли: единственный выгодоприобретатель затянувшегося конфликта в Карабахе — Москва. Она кормила обе стороны иллюзиями, манипулировала, играла роль "старшего", но по сути — разделяла и властвовала.

Сбитый лётчик

Серьёзные трещины в отношениях возникли в 2015 году, когда Турция сбила российский Су-24 у сирийской границы. Москва гневно топала ногами, грозила турецким помидорам, а Баку промолчал. Более того, Азербайджан фактически поддержал Анкару, отказавшись осудить её действия. Это молчание стало важным сигналом для Кремля. С тех пор в российских правящих кругах Алиева начали воспринимать как ненадёжного партнёра, играющего на два фронта. После инцидента с Су-24 Москва пыталась восстановить отношения с Турцией, но баланс сил уже изменился. Эрдоган перестал воспринимать Путина как равного партнёра.

Несмотря на военное присутствие, авиабазы и ЧВК, Россия постепенно теряла влияние в Сирии. Турция проводила трансграничные операции ("Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира"), поддерживала сирийскую оппозицию, всячески ослабляла режим Асада, что в конечном счёте и привело к его падению. С 2014 года Анкара последовательно поддерживала территориальную целостность Украины, поставляла ВСУ ударные беспилотники и бронетехнику. Видео, где "Байрактары" расстреливают российские колонны, до сих пор вызывает истерику в патриотической среде РФ и молчание официальной Москвы. Видимо, уже тогда Алиев осознал, что Азербайджан способен ликвидировать российскую гегемонию на Южном Кавказе.

2020–2023: Москва сдаёт позиции

В 2020 году, когда Азербайджан начал масштабную операцию по возвращению Карабаха, Кремль отмолчался. А в 2023-м — и вовсе сдал армянские анклавы, не вмешавшись даже в последний момент. В Баку и Ереване это восприняли как слабость. На фоне неспособности Путина победить в Украине Россия стремительно превращалась в бумажного тигра. Алиев почувствовал момент: теперь он может обрести субъектность и вести собственную геополитическую игру.

Санкции и "параллельный экспорт": кто кого обманул?

После вторжения в Украину и начала санкционной блокады Москва отчаянно искала пути обхода. Азербайджан предложил "руку помощи" — но быстро выставил счёт. Через азербайджанские НПЗ, порты и трубопроводы пошли российские углеводороды. Москва надеялась, что под прикрытием ребрендинга сможет продавать свою нефть в Европу под видом азербайджанской. Но, по слухам, в этой схеме Путина попросту кинули: часть сырья исчезла в неизвестном направлении, прибыли осели в Баку и Анкаре, а Азербайджан нарастил собственные поставки, вытесняя Россию с рынка. Только в 2025 году объём транзита казахстанской нефти через трубопровод Баку–Джейхан может приблизиться к двум миллионам тонн; в дальнейшем этот показатель должен достичь двадцати миллионов тонн. В Кремле почувствовали себя преданными. По некоторым сведениям, Путин был в бешенстве — лично пообещал "убрать" Алиева.

Шпионы, двойные игры и "Байрактары"

Недоверие усилилось. Кремль уличил азербайджанскую сторону в двойной игре. С одной стороны, Баку помогал России обходить санкции. С другой — действовал согласованно с Турцией и странами НАТО, передавал информацию, поддерживал Украину, тесно сотрудничал с Израилем. Внутри Кремля разгорелся спор: одни настаивали на сохранении схем и пути умиротворения, другие — на жёстком ответе. Победили сторонники жёсткой линии.

"Можно играть вдвоём": сбитый самолёт и ответ Баку

Кульминацией стал инцидент конца 2024 года: российские военные сбили азербайджанский гражданский самолёт. После долгих препирательств и безумных версий — "украинский след", "взрыв газовых баллонов" — Москва признала "трагическую ошибку". Путин позвонил Алиеву с извинениями — в том самом снисходительно-циничном тоне, которым Кремль обычно разговаривает с младшими партнёрами. В Баку это восприняли как унижение. Вскоре последовал ответ: в Баку арестовали нескольких российских граждан по обвинению в шпионаже и нелегальной торговле. Один из них был избит в изоляторе — "по случайности", как указали власти. В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджана представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку — прекратило свою деятельность. Москва предпочла не раздувать скандал, назвав это "недоразумением". Баку предпринял ряд мер по вытеснению из страны российской агентурной сети: задерживались лица, имевшие отношение к спецслужбам России, пропагандисты и граждане, подозревавшиеся в незаконной деятельности. Многие были арестованы. Алиев дал понять, что способен отвечать на языке, принятом в России — без суда и следствия.

Убийства в Екатеринбурге: причина или следствие?

На фоне явных проблем в двусторонних отношениях произошло резонансное убийство братьев Сафаровых — азербайджанцев, забитых до смерти российскими силовиками в Екатеринбурге. Всем известно, что в России отсутствует независимая судебная система, полицейский беспредел, пытки и убийства воспринимаются гражданами РФ как неотъемлемая часть путинской вертикали. Однако для Баку это стало тревожным сигналом: Москва переходит черту, используя азербайджанскую диаспору как инструмент давления.

Принимая во внимание тесную связь диаспоры с жителями страны, власти Азербайджана делают всё, чтобы факты преследования этнических азербайджанцев в РФ не сказались на рейтинге Алиева и не поставили под сомнение его способность защищать соотечественников. Возникают серьёзные сомнения, что власти России не понимали: этот вызов будет воспринят Баку как попытка дестабилизации внутриполитической обстановки. По данным источников, Кремль уже давно прощупывает почву для переворота в Баку: ищет недовольных, проводит неформальные консультации. Пока безрезультатно — система Алиева остаётся устойчивой.

Баку уходит от "русского корабля"

Азербайджан резко усилил контакты с Турцией ("один народ — два государства"), Израилем, Западом и странами бывшего СССР. Всё громче звучат заявления о "полной независимости от России", о строительстве альтернативных логистических маршрутов, о прямых контактах со странами СНГ — в обход кремлёвских кабинетов. Есть вероятность, что уже в этом году будет подписан мирный договор с Арменией — без всякого участия Москвы.

На дипломатическом уровне Баку сохраняет вежливый тон. Но за кулисами всё ясно: "игра Москвы окончена".

Заключение: конец иллюзий

Разрыв между Москвой и Баку — это не просто конфликт интересов. Это симптом краха всей постсоветской системы влияния. Россия теряет контроль над ближайшими соседями. Бывшие вассалы больше не боятся и строят собственную политику — без оглядки на "старшего брата". Архаичная конструкция "старший–младший" осталась лишь в голове кремлёвского долгосидельца.

Для Азербайджана — это шанс окончательно утвердиться как региональная держава.

Для России — болезненное напоминание: эпоха имперских иллюзий закончилась. Даже если в Кремле всё ещё пытаются играть первую скрипку — играют они, скорее всего, уже на похоронах собственного величия.