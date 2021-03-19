Песков о возможной новой холодной войне со США: Россия готова к худшему

Россия в отношениях с США всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг скандального высказывания американского лидера Джо Байдена.

Известно, что глава Кремля Владимир Путин намерен поддерживать отношения с Америкой, потому что это нужно не только РФ и США, но и всему миру. Об этом пишет ТАСС.

"Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом", – ответил Песков на прогнозы наблюдателей, которые заговорили о новой холодной войне между странами после скандальных слов Байдена.

Также он напомнил, что Путин предложил США провести прямую дискуссию и выяснить все необходимые моменты, прежде чем "обмениваться колкостями".

"Причем, (Путин.– Ред.) выступил с предложением (провести дискуссию. – Ред.) в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена. Я только как словом "плохое" могу это охарактеризовать", – напомнил представитель Кремля.

Стоит отметить, что Путин поднял вопрос о том, чтобы разговор с Байденом состоялся практически в прямом эфире. Потому что "это будет интересно народам двух стран, и американцам, и россиянам", считает глава Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену пообщаться в режиме онлайн. Поводом для этого стал скандал, который спровоцировали слова президента США о "Путине-убийце".

Россия сочла такое высказывание Байдена недопустимым и отозвала своего посла из Вашингтона, пообещав реагировать и далее, если США не извинятся.

При этом реакция самого главы Кремля на слова Байдена "Путин-убийца" была спокойной: он просто пожелал американскому лидеру здоровья и предложил поговорить.