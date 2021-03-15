Первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения на 76%, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения им на 76%. Поэтому и вакцинированным нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом он сказал на совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, в котором приняли участие представители правительства и правоохранительных органов. Детали передает официальный сайт главы государства.

"Шансы на заражения все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – заявил Зеленский.

Отмечается, что во время совещания президент интересовался реакцией украинцев на вакцинацию и указал на необходимость постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прививкой.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что побочные эффекты после вакцинации проявляются лишь в 0,8% случаев, тяжелых не зафиксировано.

Напомним: на сегодня в Украине сделали 53 155 прививок против COVID-19, все люди получили только первую дозу.

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