Первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения на 76%, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения им на 76%. Поэтому и вакцинированным нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Об этом он сказал на совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, в котором приняли участие представители правительства и правоохранительных органов. Детали передает официальный сайт главы государства.
"Шансы на заражения все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – заявил Зеленский.
Отмечается, что во время совещания президент интересовался реакцией украинцев на вакцинацию и указал на необходимость постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прививкой.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что побочные эффекты после вакцинации проявляются лишь в 0,8% случаев, тяжелых не зафиксировано.
Напомним: на сегодня в Украине сделали 53 155 прививок против COVID-19, все люди получили только первую дозу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19.
Также он рассказал, где украинцы могут записаться на вакцинацию против коронавируса.