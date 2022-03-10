Пентагон: Россия уже выпустила 710 ракет по востоку Украины

За две недели вторжения в Украину российский оккупанты выпустили по нашему государству около 710 ракет, заявили в Пентагоне. Практически все из них были выпущены Россией по восточной части страны.

Такие цифры озвучил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге в среду, 9 марта, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

"На 14-й день вторжения России в Украину официальные лица Минобороны отметили более 710 пусков ракет всех типов, почти поровну разделенных на пуски с территории Украины и из России", – сказал он.

Американский чиновник также отметил, что россияне до сих пор существенно не продвинулись ни к одному крупному городу.

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Спикер Пентагона Джон Кирби добавил, что почти все ракеты, выпущенные" российскими войсками внутри или за пределами Украины, были выпущены "по объектам в восточной части страны".

"Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары происходят восточнее этой линии", – сказал он.

В ведомстве отметили, что ни разу не зафиксировали запусков ракет в районе границы Украины с Польшей или на западе украинского государства.

Напомним, что ранее руководитель издания Bellingcat Христо Грозев рассказал, что президент РФ Владимир Путин был взбешен, узнав, насколько дорогостоящими ракетами обстреляли Винницкий аэропорт. Таких боеприпасов в стране-агрессоре осталось очень мало. Кроме того, по его словам, главе Кремля не докладывают о реальных потерях оккупантов и антироссийских настроениях в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны США считают, что для Украины более эффективными будут системы противовоздушной обороны. Таким образом там объяснили затягивание с передачей польских истребителей МиГ-29.

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