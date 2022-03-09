Путин был взбешен, узнав, насколько дорогостоящими ракетами обстреляли Винницу – Bellingcat

Президент РФ Владимир Путин был взбешен, узнав, насколько дорогостоящими ракетами обстреляли Винницкий аэропорт. Таких боеприпасов в стране-агрессоре осталось очень мало.

Кроме того, главе Кремля не докладывают о реальных потерях оккупантов и антироссийских настроениях в Украине. Об этом в эфире единого телемарафона украинских телеканалов рассказал руководитель издания Bellingcat Христо Грозев.

"Внутренние источники, которые сейчас все больше готовы рассказывать, что там происходит, например, позавчера рассказали нам и другим СМИ о том, что после того, как было проинформировано, что 8 ракет, очень дорогих ракет, тех, которых уже немного в запасах России, были выстрелены по Виннице, Путин был взбешен, потому что ему перед этим докладывали, что эти ракеты самые ценные и вообще их там не больше тысячи", – рассказал Грозев.

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По словам журналиста-расследователя, Путину не доходит полная картина о провалах российских захватчиков в Украине. Люди по вертикали в Кремле боятся ему такое докладывать. Также Грозев отметил, что российская пропаганда сейчас очень эффективно работает на внутреннюю аудиторию, но она практически бессильна для иностранной аудитории.

"Это основное изменение, потому что по сравнению с тем, что было в 2014-2015 годах, когда они смогли как-то повлиять на часть западного общественного мнения, мирового, когда хотели, чтобы, например, антиамериканские настроения как-то переместились на пророссийские, то в нынешней ситуации нет ни одного нормального человека в Европе, который мог бы поверить этим фейкам", – отметил журналист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Виннице российские оккупанты нанесли удар по аэродрому Гаврышовка.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выложил срочное видеообращение в связи с обстрелами региона. Ему доложили, что РФ выпустила как минимум 8 ракет по области.

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