Украине могут предоставить системы ПВО вместо самолетов от Польши – Пентагон

В Министерстве обороны США считают, что для Украины более эффективными будут системы противовоздушной обороны. Таким образом там объяснили затягивание с передачей польских истребителей МиГ-29.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает The Guardian. Он отметил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин говорил по этому поводу со своим польским коллегой.

"Мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины. Мы считаем, что лучший способ поддержать украинскую обороны – предоставить оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются для отражения российской агрессии", – пояснил Кирби.

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Представитель Пентагона добавил, что, несмотря на значительные возможности российской авиации, из эффективность ограничена из-за украинских стратегических оперативных и тактических наземных систем ПВО, ракет земля-воздух и ПЗРК.

Также Кирби добавил, что у ВВС Украины есть несколько эскадрилий боеспособных самолетов.

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