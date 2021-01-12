Откровенное интервью Михаила Бродского Влащенко: полное видео

Глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский дал большое эксклюзивное интервью журналистке Наташе Влащенко.

Видео опубликовано на YouTube-канале программы "Vласть vs Vлащенко". В беседе предприниматель затронул такие темы, как скандал с подпольной вакцинацией топ-чиновников Украины, бездеятельность власти в период пандемии, работа Владимира Зеленского на посту президента, война на Донбассе и прочее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О главных заявлениях Бродского в интервью читайте здесь.

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