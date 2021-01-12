Откровенное интервью Михаила Бродского Влащенко: полное видео
Глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский дал большое эксклюзивное интервью журналистке Наташе Влащенко.
Видео опубликовано на YouTube-канале программы "Vласть vs Vлащенко". В беседе предприниматель затронул такие темы, как скандал с подпольной вакцинацией топ-чиновников Украины, бездеятельность власти в период пандемии, работа Владимира Зеленского на посту президента, война на Донбассе и прочее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
О главных заявлениях Бродского в интервью читайте здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бродский рассказал, что знает целую группу депутатов, которая вакцинировалась контрабандным препаратом, ввезенном из Израиля.
Также он выразил уверенность в том, что власть показала свое безразличие к простым украинцам в разгар пандемии.
Говоря о работе Зеленского, бизнесмен отметил, что президенту удалось много чего добиться, но, в то же время, многого он не сделал.
Комментируя вопрос Донбасса, Бродский подчеркнул, что Украина не должна отдать россиянам ни пяди своей земли.