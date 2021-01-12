Бродский указал на бездействие власти в условиях COVID-19

В Украине, если общественность не кричит о проблемах, то власть бездействует, ведь ей все равно на население. Особенно это проявилось на фоне эпидемии COVID-19.

Об этом в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналистке Наташе Влащенко рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В нашей стране ко всему относятся "моя хата скраю". Гибнут люди на дорогах, 5 тысяч условно в год. Это самый высокий показатель на душу населения в Европе. А мы так к этому относимся…ведь это не с нами произошло. Это не с нами остался один ребенок в семье, а мама, папа и второй ребенок погибли", – отметил он.

Бродский добавил, что украинцам нужно все принимать на себя и нести ответственность.

"Надо это все на себя принимать, ведь наши дети каждый день выходят на улицу. И это может произойти с ними. И надо с этим бороться, чтобы это не произошло с нами. И с эти надо бороться, а общество не борется. Общественное мнение не кричит. А когда общественное мнение молчит, то власть бездействует и ей пофиг", – подчеркнул он.

Бродский добавил, что тоже самое происходит с коронавирусом.

"Общественное мнение молчит. Ну да, 20 тысяч умерло, но умерло то больше… Но ведь это не просто смерти, это судьба каждого человека. Это весь мир. Но всем пофиг, мы видосики снимаем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский рассказал, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.