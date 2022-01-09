Отключение от SWIFT и эмбарго на поставки оборонных технологий: США готовят санкции против РФ – СМИ

США обсуждают ряд возможных экономических санкций против РФ. Среди них – отключение от системы SWIFT и эмбарго на поставку американских оборонных технологий.

Как пишет The New York Times, во время телефонного брифинга представитель Белого дома не исключил, что Вашингтон рассматривает отключение крупнейших финансовых учреждений России от SWIFT. Кроме того, допускается возможность эмбарго на поставки оборонных технологий в РФ из США.

По словам чиновника, США будут оценивать действия Кремля, а не публичные заявления; "Что они (РФ, – ред.) делают за закрытыми дверями, будет конструктивнее их заявлений".

Видео дня

По информации источников The New York Times, в случает вторжения РФ в Украину санкции начнут действовать уже через несколько часов.

Напомним, ранее группа из 24 бывших дипломатов и экспертов США призвали власти озвучить план санкций, подготовленный на случай вторжения РФ в Украину. В их совместном заявлении говорилось о необходимости "немедленно сделать шаги" для воздействия на расчеты Кремля перед тем как он "сделает выбор в пользу" агрессии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Великобритания пригрозила Москве серьезными санкциями в случае вторжения в Украину. 6 января Лондон проинформировал об этом Кремль.