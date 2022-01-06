В Британии пригрозили Кремлю введением новых санкций в случае вторжения войск РФ в Украину

Великобритания работает с западными партнерами над серьезными санкциями, направленными против финансового сектора России. Ограничения введут в случае открытого вторжения в Украину.

В четверг, 6 декабря, Лондон уведомил об этом Москву. Об этом сообщает издание Euronews.

Как известно, Россия сосредоточила около 100 000 своих военнослужащих у границы с Украиной, и хотя Москва заявляет, что не планирует вторжение, президент РФ Владимир Путин потребовал юридически обязывающих гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

"Мы не допустим кампании, которую Россия ведет, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей. Они ошибочно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда было оборонительным союзом", — заявила парламенту министр иностранных дел Лиз Трасс.

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Она подчеркнула, что любое дальнейшее военное вторжение на Украину со стороны России повлечет "огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".

"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры высокой отдачи, нацеленные на российский финансовый сектор и физических лиц", — объяснила Трасс.

Она также добавила, что посетит Киев в конце этого месяца и что ситуация приближается к решающему моменту, и остается только один путь, который заключается в том, чтоб Путин отступит.

"Жизненно важно, чтобы НАТО объединилось в противодействии угрожающему поведению России", — резюмировала глава британского МИД.

Ранее 24 бывших чиновника в сфере национальной безопасности и эксперта США по РФ призвали американские власти обнародовать план мер, подготовленный на случай нового акта агрессии против Украины.

Напомним, что Европарламент поддержал отключение России от SWIFT в случае нового акта агрессии, угрожающего полномасштабной войной в Украине. Глава государства Владимир Зеленский выразил признательность за такую решительность в поддержке украинского суверенитета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как ударит по экономике России ее отключение от международной платежной системы SWIFT.

В Министерстве обороны Германии считают, что в случае российского вторжения в Украину, главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.