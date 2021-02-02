Опубликовано неизвестное интервью Кернеса о меме с Добкиным

Мэр Харькова в 2010-2020 годах Геннадий Кернес не расстроился, когда в сети появилось скандальное видео с его ругательствами во время записи предвыборного ролика Михаила Добкина. Оно было создано в 2005 году, но в сети распространилось в 2007-м, а цитаты из него стали мемами.

Мыслями Кернес поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было записано еще в 2013 году, но ранее не публиковалось. После смерти политика издание решило все же обнародовать этот разговор на своем сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Помню очень четко: я его увидел раньше, чем Михаил Добкин. Сказал Михаилу: "Знаешь, как политика начинается? Со скандала. Вот скандал наступил". Самое главное – мы правильно расставили приоритеты. Метод нашей защиты был прост: мы из плохого сделали хорошее", – цитирует "Гордон" его слова.

Также подчеркивается, мол, Кернес считал, что в видео нет "ничего крамольного и запрещенного", более того ролик – просто пример классики жанра.

"Другое дело, что сегодня и Михаил Маркович, и Геннадий Адольфович самостоятельно могут ответить на любые вопросы, без клеенной, извините, темы. Было ли смятение? Наоборот! Мы продолжаем в этом направлении работать: "умножу на ноль" и так далее. В этом вопросе нам палец в рот не клади", – говорил Кернес в указанном интервью 2013 года.

Напомним, что в 2005 году говорящий за кадром и направляющий процесс сьемки упомянутого видео ругательствами Геннадий Кернес после победы Добкина стал секретарем Харьковского горсовета. В интернете ролик появился спустя два года, в 2007-м, и мигом "разлетелся" на цитаты и мемы. В частности, тиражировались фразы "Немножко текст по-дебильному написан" и "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст". Еще через год пародию на него делал на тот момент юморист студии "95 квартал", а ныне президент Украины Владимир Зеленский. А в октябре 2020-го свою версию снял тогдашний глава Харьковской ОГА и кандидат в мэры облцентра от "Слуги народа" Алексей Кучер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нардеп и экс-мэр Харькова Михаил Добкин создал видеоролик, посвященный памяти Геннадия Кернеса, однако оценили его не все, назвав публикацию в соцсетях "хайпом на смерти".