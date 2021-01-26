Добкина обвинили в хайпе на смерти Кернеса. Видеоролик с ляпом

Экс-нардеп и экс-мэр Харькова Михаил Добкин создал видеоролик, посвященный памяти бывшего главы города Геннадия Кернеса, однако оценили его не все, назвав публикацию в соцсетях "хайпом на смерти".

Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале и Instagram. Оно носит явный агитационный характер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы через многое с ним (Кернесом, – ред.) прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь, и вместе с вами просто буду смотреть, и слушать", – подписал кадры политик.

В видеоролике показаны сам его автор и Кернес, а также демонстрируются виды города под речитатив покойного мэра, где тот хвалит Добкина.

Многие пользователи соцсетей видео не оценили. К тому же в нем заметили изображение Дарницкого моста, расположенного в Киеве.

"Миша не был бы Мишей, если бы не объ*бался. Криворукие монтажеры воткнули в ролик Дарницкий мост. Все ху*ня, давай по новой!", "Хайпит на смерти", – так прокомментировали видео в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Кроме того, пользователи вспомнили знаменитый ролик с участием Кернеса и Добкина от 2006 года. Тогда последний баллотировался в мэры Харькова, а ассистировал ему в создании предвыборного видео именно Кернес. Цитаты из него ("Давай по новой, Миша!", "У тебя лицо скучное, тебе никто денег не даст" и др.) быстро "ушли в народ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции в ночь на 17 декабря 2020 года.

Он был переизбран мэром Харькова на третий срок во время местных выборов осенью того же года. Временно исполнять обязанности городского главы будет секретарь горсовета Игорь Терехов.

На последних местных выборах Добкин изъявлял желание баллотироваться в мэры Харькова. Тогда Кернес заявил, что это решение – попытка использовать чужой политический капитал.