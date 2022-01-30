'Они все принимают наркотики в Украине?': евродепутата возмутили слова Арахамии о 'недружественных' заявлениях США

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахимии о "недружественных" шагах США. Она процитировала его заявление о том, что Запад "сеет панику" по поводу возможного наступления российской армии на Украину.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Twitter. В нем политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики.

"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?", – написала фон Крамон-Таубадель.

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На фоне скопления российских войск возле границы с Украиной Давид Арахамия заявил, что Запад и США своими заявлениями "сеют панику" по поводу возможного нападения. По словам политика, сейчас ситуация на Донбассе не является более угрожающей, чем год назад. А западные СМИ, по его убеждению, "нагнетают".

Он добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий, но не развивать панику. "Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы видим, как это уже влияет на экономику", – сказал Арахамия.

"Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба, как министр иностранных дел, постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески", – отметил глава фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.