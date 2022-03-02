Оккупанты РФ ударили по Одессе: в районе аэропорта прогремел взрыв. Видео

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Оккупанты России нанесли удар по Одессе. По предварительным данным, в районе аэропорта прогремел взрыв.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Новое издание".

"Местные жители утверждают, что взрыв был на территории аэропорта", – говорится в сообщении СМИ.

Кроме того, у берегов Одессы был замечен военный корабль РФ, сообщил председатель Общественного совета при Одесской обладминистрации Сергей Братчук.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента предупредили, что оккупанты могут выбрать в качестве приоритетных направлений для атаки на Украину Одессу и Херсон.

Напомним также, морпехи РФ устроили бунт после приказа командования высадиться прямо в Одессе. Они рассказали украинским журналистам, что их руководство планировало самоубийственную авантюру.