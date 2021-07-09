Зеленский провел кадровые перестановки в своем Офисе: кто получил новые должности

В Офисе президента Украины произошли кадровые перестановки: своим советником Владимир Зеленский назначил Юрия Костюка, который был заместителем главы ведомства. Кроме того, Алексей Днепров стал замглавы ОП, ответственным за гуманитарное направление. Руководителем Аппарата Офиса главы государства назначена Мария Витушок.

О новых назначениях в пятницу, 9 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Отмечается, что Костюк будет фокусировать свое внимание "на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов".

Также он продолжит отвечать за подготовку речей и выступлений Зеленского.

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Что касается новой должности Днепрова, то он "имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования", указали в ОП.

Добавим: Днепров был заместителем министра образования и науки Дмитрия Табачника во время президентства Виктора Януковича.

О Витушок в ОП сказали, что она кадровый дипломат и имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины. Так, в свое время она работала в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента.

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