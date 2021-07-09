Никифоров пообещал не повторять 'скандалов Мендель' и рассказал о знакомстве со 'звездой' Зеленским. Видео

Сергей Никифоров провел свой первый брифинг в должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Во время выступления он пообещал, что не будет повторять "скандалов Мендель", уточнив при этом, что серьезных ошибок она не допускала.

Также он рассказал, как пересекался с Зеленским, когда тот был "местной звездой" в Кривом Роге. Видео с его брифинга 9 июля было опубликовано на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Свое опоздание Никифоров объяснил встречей главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Пресс-секретарь отметил, что они обсуждали ситуацию в Беларуси, российские учения "Запад-2021" и прогресс Украины за последние две недели.

Видео дня

Также он рассказал, что работал когда-то в Кривом Рогу, но напрямую никогда не сотрудничал ранее с Зеленским. Хотя пересекался с ним несколько раз, потому что тот тогда был "местной звездой".

Кроме того, он прокомментировал выход книги своей предшественницы Юлии Мендель. Никифоров убежден, что от нее не стоит ожидать серьезных скандалов или инсайдов. Работу Мендель на посту пресс-секретаря он назвал нормальной и добавил, что она не допускала серьезных ошибок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 9 июля назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем.

Он сменил на этой должности Юлию Мендель, которая объявила об уходе еще в апреле.

Напомним, что она написала книгу "Каждый из нас – президент". В продажу она поступит с 11 июля.