У Зеленского осудили действия КСУ после отстранения Тупицкого: суд ответил

Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский назвал странным созыв специального пленарного заседания КСУ.

Это произошло после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца. Об этом Вениславский заявил эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Президент, согласно с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. Отстранение не означает прекращение полномочий судьи КСУ, не означает его увольнение. Странным кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ", – сказал нардеп.

По его словам, в данном случае совершенно не предусмотрен законом созыв такого специального пленарного заседания КСУ.

"Кроме того, я хочу подчеркнуть, что указ президента об отстранении Тупицкого набирает юридической силы с момента его принятия. То есть со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и.о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ – это проявление правового нигилизма", – отметил Вениславский.

В свою очередь, в КСУ заявили, что судья Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности, а Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий.

По мнению судей, глава государства нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

Также в КС отметили, что президент своим указом противоправно вмешался в деятельность судьи Конституционного суда и препятствует выполнению им своих служебных обязанностей. За это предусмотрена юридическая ответственность.

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