Нардепы и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе. Фото, видео

На фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". Ожидается, что они пообщаются с военными и передадут им дроны.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале. Кроме "слуг", на Донбасс прибыла и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Депутатский корпус представляют глава фракции Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и народные избранники Юрий Мысягин и Марьяна Безугла.

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"Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными и передадут, закупленные накануне, дроны на передовые позиции наших военных", – отметила Палийчук.

По состоянию на 16:20, нардепы совместно с представителями зарубежных СМИ побывали на позициях украинских сил во районе Светлодарска.

Они пообщались с военными относительно оперативной обстановки и касательно обострения, которое наблюдается в последние дни. По словам военнослужащих, ситуация сложная, но полностью контролируемая.

Также представители "Слуги народа" передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС.

При этом, на одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.

Отметим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов накануне заявлял, что на линию разграничения на Донбасс в субботу, 19 февраля, отправятся народные депутаты и представители правительства. Это произойдет в связи с резким обострением вооруженной ситуации в регионе.

Напомним, лидеры террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.

Все это они объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, соответствующие видеобращения главари самопровозглашенных "республик" записали за два дня до публикации – до заявленной ими "атаки Украины".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США объяснили, зачем Путин стягивает войска к границам с Украиной. Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что президент РФ делает все, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки.

Немецкие журналисты считают, что Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее. В частности, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

О подобном "плане" говорил и государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".