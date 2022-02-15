Обошлись без рукопожатий: Путин и Шольц начали переговоры за "традиционно" длинным столом. Видео

В Москве начались переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Встреча проходит за длинным столом, за которым ранее сидел президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщают в Twitter журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул. Шольц, как и Макрон, отказался делать российский ПЦР-тест на коронавирус (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Путин и Шольц подошли к столу с разных сторон и обошлись без рукопожатий.

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Напомним, Шольцу после приземления в России сделал тест на COVID-19 врач из немецкого посольства, от российского теста канцлер отказался.

В СМИ визит Шольца в Москву называют "миссией с высокими ставками по предотвращению войны".

Канцлеру ФРГ достался в Кремле тот же стол, что и Макрону. Путин и Шольц зашли с разных сторон и обошлись без рукопожатий pic.twitter.com/rAXrk4l3ua — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 15, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.

Также Шольц заявлял, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готов предпринять все необходимые шаги.