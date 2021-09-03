Нужно было пройти через три кольца охраны: посол рассказал о договоренностях с талибами по эвакуации украинцев

Украинским дипломатам пришлось контактировать с "Талибаном" в Афганистане, несмотря на отсутствие политического признания террористической группировки. Они шли на это, чтобы украинцы из списков на эвакуацию смогли попасть в аэропорт Кабула.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк. Именно это ведомство координировало процесс вывоза граждан из охваченной талибами страны, ведь в ней самой нашего посольства не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Посол уточнил, что осуществить эвакуацию людей без определенных официальных или неофициальных контрактов, или без посредников было невозможно.

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"Не открою вам тайны, когда должны были вылетать наши шесть эвакуационных рейсов и к самолету нужно было пройти через три кольца охраны Талибана" – с ними надо было договариваться", – отметил Серватюк.

Он указал на группу афгано-украинской дружбы, члены которой оказывали украинской стороне помощь – транспортом, ведением переговоров с боевиками. И только тогда людей пропускали.

Серватюк подчеркнул, что такие контакты помогли спасти украинцев от теракта возле кабульского аэропорта 26 сентября, о подготовке которого "заранее знала разведка Запада". По словам посла, перед теми событиями люди из украинских списков тоже получили предупреждение от посольства с просьбой не ехать в аэропорт. Ни один из этих граждан в результате теракта не погиб.

На сегодня, добавил Серватюк, в Кабуле остается чуть больше двухсот граждан Украины. Дипломаты изучают все возможности того, как их можно оттуда забрать.

Добавим: украинский спецназовец Олег рассказал, как в столице Афганистана во время операции по эвакуации мирных жителей едва не погибли военные из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это случилось, когда возле аэропорта Кабула прогремели взрывы, забрав сотни жизней.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал об убийствах людей в Афганистане боевиками движения "Талибан". По его словам, талибы прежде всего расстреливают сотрудников СМИ и чиновников.