Военный журналист рассказал об убийствах талибами людей в Афганистане: расстреливают журналистов и переводчиков

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал об убийствах талибами людей в Афганистане. В первую очередь расстреливают журналистов и чиновников.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1". По словам Цаплиенко, под Кандагаром расстреляли одного из известных афганских журналистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Расстреливают чиновников, которые сотрудничали с предыдущей властью, расстреливают переводчиков", – добавил журналист.

Цаплиенко передал свой разговор с переводчиком канадского контингента, который украинские спецназовцы вывезли из Кабула:

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"Он говорит: "Мы были и остаемся главной мишенью для талибов. Потому что "Талибан" именно нас, переводчиков, считает глазами и ушами коалиции". То есть убий переводчика – и ты умножишь на ноль солдат".

Как сообщал OBOZREVATEL, после захвата власти талибами и вывода американских войск Афганистан оказался на грани катастрофы. В стране не работают банки, а население испытывает острую нехватку денег.

Ранее ООН уже предупреждала, что Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы. В то же время Всемирная организация здравоохранения впервые за несколько недель поставила на борту самолета медицинскую помощь, хотя прибывших 12,5 тонн товаров должно хватить всего на несколько дней.