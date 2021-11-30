Путин заговорил про силы НАТО на территории Украины: РФ будет вынуждена отвечать на угрозы
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать на "постоянное приближение НАТО" к ее границам. По его словам, "красной линией" являются "угрозы на территории Украины".
Такое заявление Путин сделал на инвестиционном форуме "Россия зовет!" 30 ноября, передает "Коммерсант". Он также сказал о необходимости "учитывать все интересы в сфере безопасности".
"Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить. Дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого развития", – подчеркнул лидер страны-агрессора.
По его словам, если будут учтены интересы всех участников международной деятельности, то "никто не будет испытывать угроз".
"Если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит 7-10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия – 5 минут. Мы тогда должны будем создать что-то подобное в отношении тех, кто нам так угрожает", – сказал Путин.
Отметим, что Запад не раз заявлял о возросшей военной активности России возле границ Украины. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года".
Эта же тема обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Ранее OBOZREVATEL писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.