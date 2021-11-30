Путин заговорил про силы НАТО на территории Украины: РФ будет вынуждена отвечать на угрозы

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать на "постоянное приближение НАТО" к ее границам. По его словам, "красной линией" являются "угрозы на территории Украины".

Такое заявление Путин сделал на инвестиционном форуме "Россия зовет!" 30 ноября, передает "Коммерсант". Он также сказал о необходимости "учитывать все интересы в сфере безопасности".

"Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить. Дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого развития", – подчеркнул лидер страны-агрессора.

По его словам, если будут учтены интересы всех участников международной деятельности, то "никто не будет испытывать угроз".

Видео дня

"Если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит 7-10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия – 5 минут. Мы тогда должны будем создать что-то подобное в отношении тех, кто нам так угрожает", – сказал Путин.

Отметим, что Запад не раз заявлял о возросшей военной активности России возле границ Украины. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года".

Эта же тема обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.