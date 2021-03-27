Новости Украины: Зеленский отменил назначение Тупицкого, провал мифа о Семенченко и срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ, которым Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного суда; количество обстрелов на Донбассе за сутки достигло 500; миф о "легендарном комбате" Семене Семенченко, который неожиданно попал в больницу, провалился; а спикер парламента Дмитрий Разумков утвердил внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта.

Также стало известно о главном условии, при котором транспорт в Украине остановят, и какой будет отечественная вакцина. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных новостей за минувшие сутки.