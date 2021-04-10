Новости Украины: Турция не признает Крым российским, а в "ДНР" готовят три обращения к Путину

В Турции состоялись переговоры президентов Украины и Турции, в "ДНР" готовят три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, а вокруг комментария Юлии Мендель "о гражданской войне" возник спор в сети.

Также в Минздраве рассказали, что первым получит вакцины Pfizer и Coronavac, стало известно имя полицейского, которого насмерть сбили на пешеходном переходе в Харькове, нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман устроил опасную езду на дороге в Харькове. Кроме того, в Украине снизились цены на бензин и сборная по тяжелой атлетике завоевала "золото" в Москве.

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