Новини України: Туреччина не визнає Крим російським, а в "ДНР" готують три звернення до Путіна

У Туреччині відбулися переговори президентів України і Туреччини, в "ДНР" готують три варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна, а навколо коментаря Юлії Мендель "про громадянську війну" виникла суперечка в мережі.

Також у МОЗ розповіли, що першим отримає вакцини Pfizer і Coronavac, стало відомо ім'я поліцейського, якого на смерть збили на пішохідному переході в Харкові, нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман влаштував небезпечну їзду на дорозі в Харкові. Крім того, в Україні знизилися ціни на бензин і збірна з важкої атлетики завоювала "золото" в Москві.

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