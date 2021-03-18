Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по встрече в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже скоро можно будет говорить о точных сроках встречи в "нормандском формате".

Такой анонс прозвучал во время совместного пресс-брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который транслировался на странице ОПУ в Facebook. Кроме того, Зеленский заверил, что ради мира на Донбассе он готов разговаривать с кем угодно (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что касается стратегии на востоке – стратегия неизменна "нормандский формат". Мы проводим консультации на уровне советников "нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшее время уже должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся", – сказал глава украинского государства.

"Но параллельно, я не скрываю, говорю открыто, что готов встречаться со всеми лидерами "нормандской четверки", а также с лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины. Отдельно говорить и максимально делать все, чтобы война на востоке закончилась и Украины вернула себе территории и людей", – добавил Зеленский.

Президент признал, что в последнее время количество провокаций на Донбассе со стороны оккупантов увеличилось. Это, по его словам, осложнило ситуацию на временно оккупированных территориях, на контактной линии, в частности для участников Операции Объединенных сил.

"Война на востоке у нас, оккупация территорий и аннексия Крыма с российской стороны", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский сделал заявление о том, что будет "перекрывать кислород" всем внутренним врагам Украины, которые хотят уничтожить ее независимость.