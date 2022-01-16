Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что европейские партнеры, в частности новое правительство и канцлер Германии Олаф Шольц, должны взять курс на противодействие угрозам со стороны страны-агрессора России. Именно единство Украины и всей Европы должно стать "суперсилой" для защиты и недопущения нового масштабного кризиса.

Об этом Кулеба рассказал в интервью для немецкого издания BILD. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин – "мастер нагнетания страха" и понимает только язык силы. "Путин останавливается только там, где его останавливают", – подчеркнул политик.

"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе...Необходимо продолжить демонстрировать России неприемлемую цену, которую ей придется заплатить за дальнейшую агрессию, в то же время вовлекая Москву в дипломатический процесс, принуждая к дипломатии вместо силы", – подчеркнул министр.

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Кулеба сообщил, что сейчас Украина совместно с Европой работает над трехуровневым пакетом мер для сдерживания агрессии РФ. Он предусматривает дипломатическую работу по деэскалации, разработке ряда болезненных экономических санкций и углублению оборонного сотрудничества союзников с Украиной.

Глава МИД отметил, что в НАТО во время переговоров показали России, что они твердо стоят на стороне нашей страны, агрессору не удалось продвинуть свои ультиматумы по поводу непринятия Украины в Альянс.

"России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы...Россияне утверждают, что не планируют никаких новых военных действий. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог", – прокомментировал ситуацию с переговорами о Кулеба.

Он добавил, что в настоящее время усилия дипломатов направлены на то, чтобы вынудить Россию снизить напряжение вблизи Украины и удержать ее от эскалации агрессии.

"Украина стремится к миру, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины – это безопасность Европы", – резюмировал министр.

Напомним: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что напряженность на границе РФ и Украины высока. Причем он снова отрицал, что страна-агрессор планирует эскалацию на этом участке.

В то же время Песков заявил, что не исключает вероятности размещения Москвой своего оружия в Украине. Речь идет именно о наступательном вооружении РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские власти объявили о подготовке пакета сокрушительных санкций против России в случае ее вторжения на территорию Украины. Ограничительные меры впервые могут коснуться лично Владимира Путина и его ближайшего окружения.