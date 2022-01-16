У Путина заявили о высоком уровне напряженности на границе с Украиной и озвучили ожидания от Запада

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что напряженность на границе РФ и Украины высока. При этом представитель Кремля вновь отрицал, что страна-агрессор планирует эскалацию на этом участке.

Об этом Песков сказал в интервью американскому телеканалу CNN. Его фрагменты были опубликованы в Twitter-аккаунте издания The Hill (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик подчеркнул, что США до сих пор не предоставили доказательств того, что Россия хочет вторгнуться в Украину.

"Мы все еще ждем доказательств...Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это (планы РФ насчет эскалации – Ред.) как-то не доказано, мы будем продолжать считать это фейковыми новостями", – сказал пресс-секретарь Путина.

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Песков добавил, что, в условиях такой напряженности на границах, Россия хочет получить прямой "конкретный" ответ на свои "конкретные" предложения по гарантиям безопасности.

"Слишком много напряженности в этой части Европы...Такая ситуация чрезвычайно опасна для нашего континента", – резюмировал Песков.

Напомним, что в США заявили, что они располагают информацией о том, что Россия разместила группу разведчиков для совершения диверсий на территории Украины, которые агрессор намерен использовать как предлог для вторжения в нашу страну. Украинская разведка также сообщала о готовящихся провокациях против российских военнослужащих.

В РФ же ответили, что они якобы "против войны" и за дипломатию, а также сказали, что нет никаких доказательств того, о чем говорят американцы.

Putin's Press Secretary Peskov on reports accusing Russia of being an agitator: "We're living in a world of fake accusations, fake news and in a world of lies. Until it is proven somehow [...] we will continue to presume it is fake news." pic.twitter.com/c2V02ln3Sk — The Hill (@thehill) January 16, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что РФ перебрасывает к границам Украины ракетные комплексы. В частности, были замечены передвижения 9К720 "Искандер-М".