Компания Netflix собирается снять художественный фильм о срыве операции с "вагнеровцами", а международная сеть Bellingcat проведет собственное расследование.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также отметил, что в 2018 году как Верховный Главнокомандующий ВСУ санкционировал эту операцию спецслужб.

"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. Целью было собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто осуществлял террористические атаки против гражданского населения", – сказал Порошенко.

Он также подтвердил намерения международной сети Bellingcat, которая собрала показания против русских террористов в деле MH-1,7 провести собственное расследование спецоперации по "вагнеровцам".

"Могу сказать, что я очень хорошо знаю методы работы Bellingcat и я очень благодарен им за ту большую исследовательскую работу, которую они сделали и которую мы использовали как Украина в деле в Гааге против де-факто террористов, которые сбили самолет MH-17. Материалы Bellingcat были очень полезны", – напомнил пятый президент.

Порошенко также сообщил, что, по его данным, Bellingcat уже располагает необходимыми материалами по делу "вагнеровцев".

"Я советую тем, кто принимал участие в том совещании, когда была "слита" операция украинских разведчиков и наших партнеров, кто помешал тому, чтобы вытащить и получить ценных свидетелей в преступлениях России, которые помогут привлечь военное руководство РФ к ответственности, в том числе в международных судах, – вы сделали большую ошибку", – сказал Порошенко.

Он также предупредил, что лучше начинать сотрудничать со следствием и не препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде.

"Единственное, чего вы добились, – эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с "вагнеровцами", – сообщил Порошенко.

Он также обратился с предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович, вы очень ошиблись, когда пытались утверждать, что ничего этого не было. От вас сейчас зависит, в каком виде там будет представлена ​​Украина, так гадить Украине по всему миру я точно буду стараться вам не дать", – сказал пятый президент.

По его мнению, ситуация с "вагнеровцами" выглядит, как государственная измена.

"Это и есть государственная измена. И сейчас надо установить круг лиц, которые не просто давали указания и сливали эту информацию россиянам, но и пытались запутать следы, уничтожая журналы посещения, уничтожая доказательства проведения этой операции", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Он также подчеркнул, что большое количество сотрудников правоохранительных органов, СБУ, сотрудников разведки готовы давать показания по этому делу. Поэтому замолчать этот вопрос не удастся.

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