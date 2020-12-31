Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців": Порошенко дав пораду зрадникам

Компанія Netflix збирається зняти художній фільм про зрив операції з "вагнерівцями", а міжнародна мережа Bellingcat проведе власне розслідування.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він також зазначив, що в 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.

"Я можу підтвердити, що це було питання нашої міжнародної військової співпраці. І мало це на меті зібрати, витягнути й тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь у збитті Іл-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", – сказав Порошенко.

Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-1,7 провести власне розслідування спецоперації щодо "вагнерівців".

"Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні", – нагадав п'ятий президент.

Порошенко також повідомив, що, за його даними, Bellingcat уже має в своєму розпорядженні необхідні матеріали щодо справи "вагнерівців".

"Я раджу тим, хто брав участь у тій нараді, коли була "злита" операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути й отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, зокрема, в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку", – сказав Порошенко.

Він також попередив, що краще починати співпрацювати зі слідством і не перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді.

"Єдине, чого ви добилися, – ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм про операцію з "вагнерівцями", – повідомив Порошенко.

Він також звернувся з попередженням до президента України Володимира Зеленського.

"Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було. Від вас зараз залежить, у якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну у всьому світі я точно буду намагатися вам не дати", – сказав п'ятий президент.

На його думку, ситуація з "вагнерівцями" схожа на державну зраду.

"Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він також наголосив, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення в цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться.

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