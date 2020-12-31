Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців": Порошенко дав пораду зрадникам
Компанія Netflix збирається зняти художній фільм про зрив операції з "вагнерівцями", а міжнародна мережа Bellingcat проведе власне розслідування.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він також зазначив, що в 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.
"Я можу підтвердити, що це було питання нашої міжнародної військової співпраці. І мало це на меті зібрати, витягнути й тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь у збитті Іл-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", – сказав Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-1,7 провести власне розслідування спецоперації щодо "вагнерівців".
"Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні", – нагадав п'ятий президент.
Порошенко також повідомив, що, за його даними, Bellingcat уже має в своєму розпорядженні необхідні матеріали щодо справи "вагнерівців".
"Я раджу тим, хто брав участь у тій нараді, коли була "злита" операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути й отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, зокрема, в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку", – сказав Порошенко.
Він також попередив, що краще починати співпрацювати зі слідством і не перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді.
"Єдине, чого ви добилися, – ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм про операцію з "вагнерівцями", – повідомив Порошенко.
Він також звернувся з попередженням до президента України Володимира Зеленського.
"Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було. Від вас зараз залежить, у якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну у всьому світі я точно буду намагатися вам не дати", – сказав п'ятий президент.
На його думку, ситуація з "вагнерівцями" схожа на державну зраду.
"Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції", – зазначив лідер "Європейської солідарності".
Він також наголосив, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення в цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов висловив переконання, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації.
У СБУ публічно називали фейком дані про нібито спецоперацію з найманцями ПВК. Відомство вказувало на те, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Пізніше Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою голови Офісу президента Єрмака в державній зраді та шпигунстві
Народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбулу.
Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.
Через деякий час Ар'єв показав і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик укотре додав копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечували в Офісі президента.
А згодом Служба безпеки України підтвердила причетність до спецоперації щодо "вагнерівців" у суді. Зокрема, з’ясувалося, що СБУ прямо перед затриманням російських найманців у Білорусі збирала проти них докази.