Данилов заявил, что одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО

Летом прошлого года Украина предоставила документы для вступления в организацию Кибер-НАТО. Однако наша страна-сосед, одна из ее членов заблокировала этот процесс.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, для вступления в эту организацию, также, как в НАТО, решения принимаются консенсусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии нашем в этой уважаемой институции", – сообщил Данилов.

Он подчеркнул, что на фоне войны и постоянных кибератак нашей стране было необходимо участие в Кибер-НАТО. Секретарь СНБО не назвал конкретно, какое государство выступило против, однако сказал, что оно является страной-соседом и членом Евросоюза.

"Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?" – констатировал Данилов.

Напомним: в ночь на 14 января Украину всколыхнула кибератака на правительственные веб-ресурсы – пострадали официальные страницы Минобразования, МИД, веб-портал Дія и еще около 70 сайтов. Аналогичная ситуация повторилась 17 января, когда неизвестные хакеры атаковали систему Prozorro и сайт райсуда Киева.

В службе спецсвязи и защиты информации констатировали, что это самая мощная атака за последние четыре года. Украинские военные и западные эксперты видят в этом российский след, а кибер-специалисты говорят о больших проблемах с безопасностью в государственном секторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января кибератаки возобновились. В этот раз "досталось" веб-ресурсам судов. С официальных адресов судебной власти происходила рассылка с якобы судебными запросами. Письма содержали вредоносное программное обеспечение, так называемый вирус.