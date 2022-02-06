Непосредственной опасности вторжения России нет, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятность нападения России на суверенную территорию Украины остается актуальной, но на сегодня не существует непосредственного риска. Для реальной вооруженной атаки Москва не скопила достаточного количества войск и техники возле наших границ.

Во всяком случае об этом можно судить в соответствии с данными внешней разведки. Так чиновник прокомментировал обстановку изданию la Repubblica.

"Для того, чтобы совершить нападение, России понадобится еще время. Мы обязательно заметим изменения, которые будут сулить эскалацию", – указал Резников.

Также он ответил на уточнение в отношении заявленных российским президентом Владимиром Путиным опасений, что Украина готова вернуть в свой состав временно оккупированный Крым военным способом. Как тогда заметил лидер Кремля, для этого Киев лишь ожидает включения страны в состав НАТО.

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"Россия сама вернет нам полуостров "на блюдечке" с извинениями. Москва совершила в 2014 году историческую ошибку и осознает это. Мы же не станем нападать только по той причине, что Украина никогда не играет чужими жизнями, а в Крыму по-прежнему живут наши, украинские граждане. Если произойдет вооруженное вмешательство, они пострадают в первую очередь", – заключил глава Минобороны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут в течение года построить завод по производству беспилотников Bayraktar.