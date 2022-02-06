'Мы намного сильнее, чем они думают': Резников оценил возможные переговоры с Россией

Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести обоюдные переговоры в обозримом будущем, но для этого им необходим посредник. Также дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе требует высокой организации, подобной нормандскому формату, но уже с заметными реформами внутри.

Об этом изданию la Repubblica рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он пояснил, что международные встречи должны сохраняться на высшем уровне.

"Нормандский саммит был отличной платформой, но его главные герои ушли: Меркель (экс-канцлер Германии, – Ред.) и Олланд (24-й президент Франции, – Ред.) ушли на пенсию, а Порошенко (пятый гарант, – Ред.) больше не наш президент. Остался только Путин. Нам нужно найти новую модерацию и модернизировать формат. Быть также Женевой, Берлином или Варшавой", – указал чиновник.

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Министр обороны подчеркнул, что Киев продолжает искать пути для мирного урегулирования вооруженного конфликта. При этом любое проявление агрессии со стороны границ, где Россия наращивает военную мощь, столкнется с конкретной реакцией в ответ.

"Мы не хотим воевать, но если на нас нападут, мы будем к этому готовы. Мы намного сильней, чем они думают", – заявил Резников.

Он также обратил внимание на предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана провести встречу между Зеленским и Путиным в Турции. По мнению Резникова, посредничество между главами двух враждующих государств, необходимо.

"Кто-то, кто способен облегчить, но и обеспечить соблюдение возможной договоренности. Вспомним Будапештский меморандум 1994 года (возврат ядерных боеголовок в Россию в обмен на соблюдение территориальной целостности Украины, – Ред.). Мы получили четкие гарантии, но они не сработали", – заключил глава Минобороны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе состоялся впервые за долгий перерыв нормандский саммит советников государственных лидеров. На нем дипломаты от четырех стран подписали важное коммюнике по ситуации на Донбассе.