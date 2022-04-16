Непобедимый Мариуполь, мирный договор с Россией и обмен Медведчука: о чем говорил Зеленский с украинскими СМИ

Решить ситуацию в Мариуполе поможет оружие Запада, нардепа Виктора Медведчука могут обменять на наших военных, а мирный договор с РФ возможно составить в виде двух документов – с такими и другими заявлениями выступил президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью. В нем он ответил на сложные вопросы и оценил актуальную военную ситуацию в стране.

Глава украинского государства встретился с представителями СМИ в Киеве в субботу, 16 апреля. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными тезисами этого разговора.

Этот заблокированный оккупантами город Донецкой области выживает в очень сложных условиях. Как высказался президент, ситуация в Мариуполе не может быть решена в нашу пользу без поставок западного оружия.

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Вокруг города сейчас существует несколько кругов блокировки, а силы противника больше в шесть раз. Несмотря на это, украинские воины героически защищаются, хотя им не хватает пищи, воды, медикаментов.

"Мы им благодарны за это. Благодарности одной маловато и поэтому разрабатываются планы и переговорные процессы. Скажу честно, доверия к российским переговорщикам относительно Мариуполя нет", – признался Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже договаривалась с РФ о гуманитарном коридоре для Маруполя через Бердянск. Посредником в этих договоренностях был лично президент Турции Реджеп Эрдоган. "Но в какой-то момент Россия отказалась, поэтому я и говорю, что доверия к ним нет", – резюмировал украинский лидер.

Что касается жертв среди мирного населения, то Зеленский предполагает, что в Мариуполе погибли не менее 20 тыс. человек. Много жителей пропали без вести, среди них – от 3 до 5 тыс. детей.

Первый пункт, который назвал глава Украины, это мощное вооружение от ЕС и США.

Второй – это вопрос переговоров. "Мы понимаем, что режим прекращения огня, хотя бы на территории юга, хотя бы на территории Мариуполя, чтобы предпринять те или иные гуманитарные шаги, хотя бы забрать раненых – это уже зависит от РФ", – рассказал президент.

Он сообщил, что противник пока на контакт не идет. Оккупанты даже предлагали нашим людям сдаться, оказывали на население и защитников психологическое давление.

"Есть наши военные, которых они ненавидят абсолютно, и я не верю, что они сохранят им жизнь, даже если пообещают. Я считаю, что может быть "Илловайск", – указал Зеленский.

Еще одним вариантом помощи он назвал обсуждение проблемы на уровне лидеров. "И я свои сигналы по этому поводу, по любым форматам переговоров, чтобы сохранить наших людей, и по любому формату обмена, если в принципе готова та сторона, – я все это сделал, и все эти сигналы передал", – сказал лидер Украины.

По мнению президента, мирный договор со страной-агрессором может состоять из двух разных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой – непосредственно ее отношений с РФ.

Судя по словам главы государства, ход переговоров поменялся после того, как мир увидел страшные военные преступления оккупантов, совершенные против мирного населения Украины.

Так, Москва хотела бы иметь один договор, в котором было бы решение всех вопросов: "А люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются".

На вопрос о репарациях для Украины Зеленский ответил, что "до этого нужно дойти" и пока неясно, в каком документе они должны быть предусмотрены.

Президент сказал, что уничтожение наших военных в Мариуполе и последующий геноцид украинцев, подобно ситуации в Бородянке и Буче, резко уменьшат шансы на договор с Россией.

"Я считаю, что это их большая ошибка, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну", – отметил Зеленский.

Президент Украины подтвердил: он готов отдать России пойманного СБУ кума Владимира Путина в обмен на наших военнопленных.

Далее, как сказал украинский лидер, слово за РФ. Пока не ясно, хочет ли Кремль пойти на такой шаг.

"Мы готовы обменять Медведчука на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень передали. И если это им интересно, они точно отреагируют", – отметил глава страны.

Зеленский подчеркнул, что различные угрозы, которые звучат от представителей России – это большая провокация.

"Миру не нужно ждать, когда [РФ] будет использовать ядерное оружие, готовиться надо по-разному – не только готовить антидоты, бомбоубежища. А с ними надо говорить, подписывать бумаги, зажать их экономику так, чтобы у них даже не было мысли об этом. Вот что я имею в виду", – сказал президент.

Он отметил, что агрессору верить нельзя. С ним нужно заключать очень четкие договоренности.

"Как и гарантии безопасности наши – там надо все так выписать, рассчитывая на то, что когда на следующий день мы подпишем, они пойдут на нас с оружием. Вот как я хочу подписывать это. Ну, пусть пойдут, но там так будет выписано, что мы уже сможем ответить", – сказал лидер страны.

Переломный момент в такой помощи произошел благодаря людям, которые внутри стран поддерживали Украину. Но скорость процессов недостаточна.

"Когда они говорят, что да, мы решили поставлять оружие в Украину, с этого момента и до тех пор, как оружие появится у нас в военнослужащих, может пройти 2-3 недели... На что они рассчитывают? Что мы должны драться месяцами, годами?" – задал риторические вопросы президент.

Зеленский указал: украинская сторона считает, что поставляемого оружия мало, а российская – что много.

"Это тоже неплохой результат. Считаю, что США, Великобритания, Польша и несколько стран очень неплохо нас поддерживают сегодня. Но могут и все остальные, гораздо лучше. И поддерживают нас открыто Чехия, Словакия, Италия", – сказал лидер Украины.

Он добавил, что от нескольких стран, на которых мы рассчитывали, поддержки пока не видно. Назвать эти конкретные государства он сможет только после войны.

Как высказался президент, демонстрировать готовность и быть готовыми и демонстрировать – это большая разница, и эти понятия украинское руководство уже научилось различать.

На сегодняшний день демонстрация готовности есть от Великобритании, США, Турции, Италии, Польши, по мнению президента – еще и от ЕС.

"Это демонстрация готовности... Все остальные страны – кроме "мы вас поддерживаем и готовы проходиться по пунктам" – пока подтверждения я не получил. Но этот процесс жив и я думаю, что мы получим ответ от еще 5-7 стран уже через неделю-десять дней. Потому что там есть очень сложные вопросы в тех гарантиях – чего хотим мы и что готовы нам предоставить", – пояснил Зеленский.

По мнению главы Украины, столица не должна дожидаться окончания войны. Необходимо, чтобы Киев запускал экономические процессы и зарабатывал деньги.

"Здесь никто вам ответа точного не предоставит. Могут вернуться россияне, но нужно, чтобы город работал – 100%" – подчеркнул Зеленский.

Как сказал он, если украинцы будут работать, то нам не нужно будет унижаться и просить деньги у партнеров. А для этого нужно, чтобы страна жила.

"Нужно свыкнуться с мыслью, что не нужно ждать момента, когда никакого выстрела не будет. Может быть по-разному. Мы все этого хотим, но может быть по-разному, поэтому нужно работать. А если работаешь – нужно тратить деньги как ты хочешь, это твое право... Я имею в виду, что экономика должна запуститься. Без нее денег на нашу армию, кстати, не будет", – пояснил глава страны.