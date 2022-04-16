Зеленский объяснил, каким должен быть мирный договор с Россией: речь о двух документах

Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой – непосредственно ее отношений с РФ.

Об этом в субботу, 15 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинских СМИ. "Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией", – сказал он.

При этом глава государства отметил, что Москва "хотела бы иметь один договор, в котором есть решение всех вопросов".

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Однако "все не совсем видят себя за одним столом с РФ", отметил Зеленский:

"Для них (других государств. – Ред.) гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются".

Президент добавил, что форматы будущих договоренностей и процент возможностей договоренностей от таких шагов меняются.

"Они (международные партнеры. – Ред.) все меньше и меньше хотят иметь договоренности с Россией, но хотят иметь договоренности с Украиной", – сказал Зеленский.

На вопрос о репарациях для Украины, он ответил, что "до этого нужно дойти" и пока неясно, в каком документе они должны быть предусмотрены.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский также рассказал, что ситуация в Мариуполе не может быть решена без поставок западного вооружения. Из-за действий врага в городе начался гуманитарный кризис, жителям не хватает еды и лекарств.