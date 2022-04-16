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Зеленский рассказал, будут ли пытаться обменять Медведчука на Мариуполь

Марина Погорилко
Политика
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Зеленский готов обменять Медведчука на украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский снова подтвердил, что готов обменять пойманного кума Владимира Путина Виктора Медведчука на наших военных.

Такое заявление прозвучало в ответ на вопросы журналистов о том, каков обменный курс на него и будут ли менять кума главы страны-агрессора на Мариуполь. Отметим, что в субботу, 16 апреля, Зеленский в Киеве провел встречу с украинскими журналистами.

"Сейчас девальвация повсюду, поэтому не могу вам сказать. Мы готовы обменять Медведчука на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень передали. И если это им интересно, они точно отреагируют", – отметил глава государства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 апреля, Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Была проведена спецоперация.

По данным СМИ, Медведчук является фигурантом расследования вмешательства России в выборы президента США. Олигарх был клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.

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