Зеленский сказал, что может окончательно положить конец переговорам с Россией

Уничтожение украинских военных в Мариуполе и последующий геноцид украинцев, подобно ситуации в Бородянке, уменьшают шансы на переговоры с Россией. И в то же время, чем сильнее будет Украина, тем лучше для нее будет результат этих переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве с украинскими журналистами 16 апреля. Он подчеркнул, что противник совершает очень большие ошибки, если действительно хочет мира.

"Чем больше будет "Бородянок", тем шансов, что переговоры в принципе будут или осуществятся, не будет. Они сами делают, я считаю, очень большие ошибки", – подчеркнул украинский лидер.

"Уничтожение наших всех ребят в Мариуполе то, что они сейчас делают, окончательно может поставить точку в любом формате переговоров. Я считаю, что это их большая ошибка, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну", – заметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина не будет торговать собственными людьми и территориями, но вынуждена соглашаться на переговоры для прекращения войны.

"Тупик, потому что смотрите, мы ведь не торгуем территориями и нашими людьми. Мы понимаем, что переговоры нужны для того, чтобы защитить государство и закончить войну. Но цена этих вопросов... Вот и все", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, также во время общения с журналистами Зеленский рассказал, что готов к обмену задержанного СБУ предателя Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Соответствующие сигналы уже передали в РФ.