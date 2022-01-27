'Не полномасштабная война': Пионтковский раскрыл вероятную цель Путина

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину. Однако он якобы не настроен на полномасштабное вторжение в нашу страну, а желал бы осуществить свои планы более экономным способом.

Своим виденьем ситуации Пионтковский поделился в эфире "24 канала". По его словам, для осуществления своих планов глава Кремля использует Минские договоренности – именно в рамках этого формата российский лидер на протяжении 8 лет требовал у Украины "легализовать его военно-террористический плацдарм – ОРДЛО" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пионтковский отметил, что Путин намерен сделать законными институтами украинского государства два военных корпуса, спецслужбы, подвалы для пыток. Этим самым – присоединив Украину к ОРДЛО.

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Эксперт обратил внимание, что активные военные действия у границ Украины начались тогда, когда Путин получил твердый отказ от украинской власти относительно признания ОРДЛО.

"Именно поэтому глава Кремля начал привлекать острую форму шантажа", – объяснил Пионтковский.

В то же время политолог подчеркнул, что выходить из Минских договоренностей Украине не стоит, лучше использовать их в свою пользу.

"Уже дважды Москва "вытягивала" Украину в Совет безопасности – в 2020 и 2021 годах – чтобы отчитаться за выполнение Минских договоренностей и каждый раз заседание Совета Безопасности заканчивалось триумфом украинской дипломатии, так как Москва сама не выполняет их",– отметил он.

По словам Пионтковского, у Украины выигрышная позиция в интерпретации, которую она показала всему миру, и в этом большая заслуга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"В Стокгольме он в течение получаса Сергея Лаврова "размазывал по стене" по Минским соглашениям. Показывали, что Москва не выполняет базовые Минские пункты: прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и допуск ОБСЕ", – напомнил политолог.

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аналитик Андрей Остальский заявил, что у Путина есть пять сценариев вторжения в Украину. Он предположил, что планы президента РФ могут дойти до "ядерного Армагеддона";