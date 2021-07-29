Названы имена вероятных заместителей главы МВД Монастырского. Фото

Новыми заместителями министра внутренних дел Дениса Монастырского могут стать Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян. Соответствующие представления уже поступили в правительство.

Об этом пишет ZN.UA. По данным издания, также останется на своей должности Антон Геращенко.

Сейчас Богдан Драпьятый является главой секретариата парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где он работал вместе с Монастырским.

Игорь Бондаренко ныне – директор Департамента информатизации МВД. Соответственно, он может стать заместителем главы ведомства по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации.

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Мэри Акопян – глава Департамента международного сотрудничества. Также она должна заменить на этой должности Татьяну Ковальчук, отвечавшую за международное направление у экс-министра Арсена Авакова.

Кроме того, предполагается, что свою должность сохранит Антон Геращенко, который был заместителем Авакова. Издание подчеркивает, что соответствующее предложение ему сделал Монастырский и тот его принял.

Напомним, что новый глава МВД пообещал повысить уровень доверия граждан к правоохранителям, а также жестко бороться с полицейскими-коррупционерами. Также Монастырский отметил, что намерен сосредоточиться на борьбе с ворами в законе и уголовными авторитетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел поддержали в Верховной Раде 16 июля.

Он заменил на этой должности Арсена Авакова, отставку которого поддержали народные избранники во время голосования 15 июля.