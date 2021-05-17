Названа возможная дата большой пресс-конференции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, готовит новую большую пресс-конференцию по итогам уже двух лет пребывания в должности. Она может пройти уже 20 мая.

На такую дату общение гаранта с журналистами планирует его команда. Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на собеседников.

"По словам источников, предварительно, команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", – говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года в Мариинском дворце и разделила украинцев, вызвав среди них споры в сети. Подробнее с главными тезисами главы государства, которые он озвучил к году своего президентства, с фото и видео, – можно ознакомиться в материале OBOZREVATEL.

Активисты общественного контроля госзакупок Dozorro проанализировали траты Государственного управления делами (ГУД ) за 2020 год. По их данным, организация этого мероприятия обошлась госбюджету минимум в 269 тысяч гривен.

Не так давно пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что еще одну большую пресс-конференцию Владимира Зеленского могут посвятить второй годовщины его президентской каденции и провести именно 20 мая 2021-го.

Хотя, по ее словам, "президент не должен постоянно проводить такие мероприятия". Ведь даже без большого общения с журналистами в таком формате, он сейчас проводит встречи с прессой во время рабочих поездок по стране. Также дает блоги и интервью онлайн, в частности, иностранным СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL :

через три дня после инаугурации американского президента Джо Байдена Владимир Зеленский дал интервью журналисту Axios Джонатану Свону, которое вышло на канале HBO. В нем он заявил, что Украина сейчас стоит с протянутой рукой, а США больше не являются символом демократии. Подробнее читайте по ссылке.