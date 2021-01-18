Названа дата проведения саммита Крымской платформы

Украина определила дату проведения саммита Крымской платформы – 23 августа 2021 года.

Как рассказал в интервью ТСН заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, ОП работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также по концепции, программе саммита и всем организационным моментам.

"Времени мало, но еще немного есть. Без сомнения, этот саммит станет топ-событием", – заявил он.

Жовква отметил, что саммит Крымской платформы не проводится ради саммита.

"Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – пояснил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал бурную реакцию России на инициативу Крымской платформы. По его словам, она показывает, что это для РФ рана, которая до сих пор сильно болит.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что новый международный саммит Крымской платформы не освободит полуостров от оккупации Россией.